Gönnt sich das Virus eigentlich Wochenenden?

Ich glaube dieser "arbeitswütige" Winzling rackert 24 Stunden am Tag und das Tag für Tag vor sich und gegen uns hin. Ob die kompetente und konsequente (man denke an Ampel) Bundesregierung und die Corona-Kommission schon mal daran gedacht haben? Für das Virus ist es egal, ob Freitag oder irgendein anderer Tag der Woche ist. Im Falle der Schule ist das anders. Ob "die" Schulen etwa schon am Mittwoch oder erst am Freitag erfahren, macht einen riesigen Unterschied. Wer das nicht versteht, der kann ja zur Antwortungfindung oder Evaluierung zeitnah (eines meiner "LieblingsUNwörter") einen think-tank (nur ja keine Denkfabrik) installen (nur zur Aufpeppung), um konsequent und kompetent weiterwursteln zu können.



Gerhard Grabner, 5020 Salzburg