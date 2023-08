Göttinnendämmerung eines künftigen Matriarchats?

Erstmals in der österreichischen, wohl auch europäischen Geschichte, liegt durch Frau Justizministerin Alma Zadic ein Gesetzesentwurf zur Abstimmung vor, in welchem Vertreter männlicher in der Benennung weiblicher Berufe mitbeinhaltet sind. Diese sprachliche Umgewichtung vom über Jahrhunderte festgeschriebenen Patriarchat zum Matriarchat macht die Jahrtausende Jahre lange Ungleichheit sprachlich jetzt deutlich erkennbar. Dieses Mal hat der Zeitgeist unverhofft die Türen für ein neues Bewusstsein geöffnet . Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein, welches sich sprachlich realisiert. Die katholische Kirche wird bis dato jedoch nicht einmal den rechtsstaatlich bestehenden Gesetzen gerecht: Mit Diakon ist Diakonin nicht mitgemeint und so weiter. Immer noch besteht die Kirche als patriarchaler Staat im Staate, ignoriert Grundrechte gleichwertigen Seins der Geschlechter. Als weibliches, praktizierendes Mitglied der katholischen Kirche erfreut mich deshalb folgendes Gedankenspiel: Die Päpstin, die Äbtissin, die Priesterin, die Diakonin *……….. ( *Männer sind inhaltlich mitgemeint). Muss soviel Fairness noch sein? Nach all dem entwertenden Umgang mit uns Frauen innerhalb dieser Kirche über Jahrhunderte? Aber seien wir doch wie stets mütterlich - jungfräulich zugewandt, so wie die Kirche es dem Weib gebietet. Spaß beiseite, es wird ernst in der Sache. Möge das synodale Bemühen im Herbst von Geist und Seele begleitet sein und die Türen öffnen für die Gleichheit von Frau und Mann, die geteilte Verantwortung auf allen Ebenen in einer ethisch verantworteten matriarchal-patriarchalen Kirche.

Dr. Lisa Bock, Klinische Psychologin, Psychotherapeutin (analytische Psychologie), 5020 Salzburg