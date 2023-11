Goldegg - mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erreichbar

Sonntag, 12. November. Mit der Bahn von Niederösterreich nach Schwarzach im Pongau. Problemlos erreicht. Ankunft in Schwarzach um 15.30 Uhr. Zug ist pünktlich. Das Endziel sollte Goldegg im Pongau sein. Etwa sechs Kilometer von Schwarzach entfernt.

Normale Fahrzeit mit dem Bus etwa zehn Minuten. Doch nicht am Sonntag. Da verkehren nämlich nur drei (!) Busse. In einen Ort mit einer Erholungsanstalt und doch bereits zahlreichen Bewohnern. Der letzte Bus verlässt Schwarzach bereits um 13.50 Uhr! Also Suche nach einem (teureren) Taxi. So weit so schlecht. Was tun mit Koffer und Taschen. Zu Fuß gehen? Kaum. Autostoppen? Ein No-Go. Zum Glück kamen wir dann mit einem Taxi nach Goldegg. Wenig klimafreundlich, trotz Klimaticket. Man stelle sich vor, es wäre keines gekommen. Dann muss man wohl feststellen - Goldegg ist am Sonntag ab 13.50 Uhr öffentlich nicht mehr erreichbar. Eigentlich unfassbar.

Herbert Kafka, 5622 Goldegg