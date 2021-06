Gotik vom Feinsten in Leogang

Das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang ist wirklich ein ganz besonderes Juwel in der österreichischen Museumslandschaft. Das durften wir vor einigen Tagen wieder einmal erfahren und haben es nach der monatelangen coronabedingten kulturellen Abstinenz besonders genossen. Da lohnt sich selbst die weite Anfahrt von Vorarlberg, um dieses Museum mit seinen kostbaren Exponaten und seinen wunderschönen Räumlichkeiten zu erleben. Besonders seit das geschichtsträchtige Thurnhaus vom Bergbaumuseumsverein erworben, wunderschön renoviert und für das Museum adaptiert wurde, hat dieses Museum noch mehr an Attraktivität und Strahlkraft gewonnen.

Es ist schon beeindruckend und bewundernswert, mit welcher Leidenschaft, Fachkompetenz und mit wie viel persönlichem Einsatz Herr Direktor Prof. Hermann Mayrhofer und sein engagiertes Team dieses Museum zu dem gemacht haben, was es heute ist. Es gibt nicht nur erlesene Kunstwerke aus der Gotik zu bestaunen, sondern auch Möbel, Türen und Kunsthandwerk aus dieser Zeit sowie seit wenigen Tagen auch eine bemerkenswerte Neuerwerbung - eine Schatz- und Wunderkammer aus der Sammlung von Nora von Watteck.

Alles wird wunderschön und mit viel Liebe zum Detail präsentiert, und so ist es wahrlich ein Genuss, in die Mystik des Mittelalters und in diese Welt der schönen Künste einzutauchen. Ein Besuch dieses einzigartigen Museums kann nur wärmstens empfohlen werden.



Dr. Rosemarie und Dr. Manfred Rützler, 6844 Altach