Gott übersteigt unser rationales Denken

In den SN vom 11.5. findet sich auf Seite 18 der Leserbrief "Auch der Atheismus erkennt die Schönheit an". Dazu möchte ich Folgendes schreiben:

Schönheit anzuerkennen ist mit Sicherheit ein zutiefst menschliche Eigenschaft, die weitestgehend frei ist von jeder Glaubensüberzeugung, egal ob religiöser oder atheistischer. Wobei ich feststellen möchte, dass Atheismus auch eine Form von Glauben ist, da eine Nichtexistenz Gottes, genau wie die Existenz Gottes, eine Glaubenssache ist und wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann.

Erstaunt bin ich immer wieder darüber, dass manche Wissenschaftler wie auch Stephen Hawkin aus ihren Forschungen den Schluss gezogen haben, dass es keinen Gott gibt. Wenn z.B. Hawkin geschrieben hat, dass es vor dem Urknall gemäß der Relativitätstheorie keinen Raum und keine Zeit gab und daher auch keine Möglichkeit für einen Schöpfergott, den Urknall zu zünden, dann ist das doch ein Widerspruch in sich. Was bitte schön hat denn dann den Urknall ausgelöst?

Wenn da absolut nichts war, keine Materie, keine Energie ... einfach nichts? Welcher Wissenschaftler würde behaupten und wissenschaftlich nachweisen, dass sich plötzlich und ganz zufällig aus dem absoluten Nichts eine gigantische Explosion wie der Urknall ereignen kann. Wo bleibt denn da die Logik? Aus Nichts kann Nichts entstehen. Also muss vorher etwas da gewesen sein! Was das war, können wir wieder wissenschaftlich nicht nachweisen. Da können wir nur glauben! Auch der intelligenteste Wissenschaftler oder Atheist kann nur sagen, ich glaube nicht an einen Schöpfergott.

Ich selbst war in jungen Jahren auch sehr naturwissenschaftlich geprägt, habe u.a. Biologie und Mathematik studiert. War Atheist und habe mich mit Astronomie und den Fragen um die Entstehung des Kosmos beschäftigt.

Das war alles total spannend. Aber je tiefer ich in die Materie gelangte, umso mehr neue Fragen kamen auf. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass alle Theorien bis zum Urknall irgendwie gut klingen und in großen Zügen nachvollziehbar sind, aber beim Urknall auf einmal die Logik aufhört. Das war der Auslöser, mich Gott mit allen meinen Fragen zu nähern. Und jetzt glaube ich an den Schöpfergott. Den Gott, der unser rationales und logisches Denken übersteigt. Der jenseits von Raum und Zeit steht. Der unser Schöpfer und himmlischer Vater ist. Und der unserem Leben einen Sinn gibt.





Bernd Willeke, 5224 Auerbach