Grandioses UKH Salzburg

Ich habe am 25. Jänner d.J. auf dem Haunsberg einen schweren Forstunfall erlitten, wobei mein rechter Unterschenkel total zertrümmert wurde. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde ich zunächst vom Rettungshubschrauber C6 mittels 50-Meter-Tau geborgen und in das UKH Salzburg eingeliefert. Nach den ersten beiden Versorgungsoperationen ist es der chirurgischen Glanzleistung eines ganzen Ärzteteams zu verdanken, dass mein Bein in einer elfstündigen Operation erhalten werden konnte. Woche für Woche und Tag für Tag wurde nichts unversucht gelassen, die Gesamtsituation zu verbessern und in drei Nachfolgeoperationen bin ich nun wirklich auf dem Wege der Besserung. Ich möchte mich auf diesem Wege in aller Form und allem Respekt gegenüber den behandelnden Ärzten, allen voran Primar Dr. Arnold Suda, Dozent Dr. Christian Windhofer, Dr. Fabian Reisch und Dr. Hans Neureiter, um hier nur einige namentlich zu nennen, sowie beim gesamten Pflegeteam der Intensivstation und ganz besonders beim Team der E-Station, dem Wundmanagement und der Physiotherapie bedanken. Nach wochenlanger Behandlungsdauer bei coronabedingt eingeschränkten Besuchszeiten ist der Aufenthalt hier in der Klinik keinesfalls unangenehm. Es ist großartig, wie man hier als Patient behandelt und in welch freundschaftlichem Verhältnis miteinander umgegangen wird. Man fühlt sich geborgen in jeder Hinsicht. Herzlichen Dank dafür, ihr all seid mir in dieser Situation eine große Hilfe. Das UKH Salzburg ist mit einem Wort gesagt "grandios"!







Karl Gradl, 5114 Göming