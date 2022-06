Gratis-Aktion hätte man besser planen sollen

Anstatt öffentliche Mittel von 1,3 Millionen Euro für die wenig durchdachte Gratisbenützung der Öffis an Freitagen zu verschleudern, wären diese Mittel weitaus sinnvoller für günstige Wochen-, Monats- und Jahreskarten einzusetzen gewesen. Auch wenn der Verkehrslandesrat diese Aktion als Erfolg wertet, wird der Großteil der Freitag-Gratisfahrer nach Beendigung der Aktion sicher nicht auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, sondern weiterhin den Pkw, den man ohnedies besitzt, benützen.

Wenn dann - z. B. am 17. 6. 2022 - Pendlern mit Jahreskarten, Klima- und Edelweißticket-Besitzern der Zustieg in den vom Bahnhof kommenden und mit Gratisfahrern völlig übersetzten Bus bereits am Mirabellplatz und weiter stadtauswärts verweigert wird, sind diese verständlicherweise verärgert und überlegen, freitags mit dem Pkw zu fahren, oder sich keine weitere Jahreskarte mehr anzuschaffen. Bei der Planung der Aktion hätte man für Linien, die zu beliebten Ausflugsgebieten oder Seen führen, für Schönwettertage Verstärkungen einplanen müssen, besonders bei der Linie 150.





Alois Humer, 5023 Salzburg-Gnigl