Gratis-Blockflöte für Volksschulkinder

Als ehemalige Lehrerin und jemand, der soziale Gerechtigkeit im Schulwesen als essenziell hält für den Erhalt einer erfolgreichen Demokratie, müsste ich den burgenländischen Vorstoß für gut heißen.

Das Gegenteil ist der Fall: Ich ordne ihn ein in die Kategorie Schildbürgerstreich, gekoppelt mit Anmaßung und Zumutung für die betroffenen Lehrpersonen. Von Geldverschwendung gar nicht zu reden.

Jetzt soll den Lehrern/-innen noch eine Fortbildung aufgezwungen werden. Echt jetzt? Es reicht. Primarschullehrkräfte sind keine "Wunderwuzzis", die 25 Achtjährigen im Klassenverband das Flötespielen beibringen können neben Deradikalisierung, politischer Bildung, gesunder Ernährung, Zahnhygiene and what not.

Und das alles bei geringer Bezahlung im Vergleich zu gleichwertigen akademischen Berufen und fehlender Wertschätzung in der Öffentlichkeit und vonseiten des Arbeitgebers.







Mag. Michaela Eidlinger, 3304 St Georgen