Gratis-Nutzung auffällig beworben

Die Gratis-Öffi-Nutzung während der Benzin-Frei-Tage wurde und wird in der Öffentlichkeit auffällig beworben. Natürlich wird und wurde das Lenk- und Kontrollpersonal unserer Verbundpartner über die Aktion informiert und dahingehend geschult, dass für diese Tage an Fahrgäste keine Fahrscheine verkauft werden dürfen.

Es tut uns leid, dass in Einzelfällen, wie auch in dem von Ihnen beschriebenen Fall in der Obuslinie 7, der Lenker an einem Benzin-Frei-Tag zwei Mal ein Ticket verkauft hatte. Wie wir in der Zwischenzeit erfahren haben, wurde von der Salzburg AG ein Gratis-Ersatzticket angeboten.

Übrigens: Einzelfahrscheine und Tageskarten mit Gültigkeit an einem Benzin-Frei-Tag, die irrtümlich gekauft wurden, können nach Vorlage bei uns an die Kunden/-innen zurückerstattet werden. In diesem Sinne, nutzen und genießen Sie die Benzin-Frei-Tage noch bis 9. September - und vergessen Sie an Freitagen einfach auf das Zahlen!



Sabine Portugaller, Kundenfeedback, Salzburger Verkehrsverbund GmbH