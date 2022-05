Am Freitag, dem 28. April 2022, fuhren wir mit Bus und Lokalbahn von der HBLA Ursprung in Elixhausen in die renaturierte Weitwörther Au. Diese interessante Exkursion in die schöne Aulandschaft an der Salzach hat die Schüler/-innen der 1UM keinen Cent gekostet und wir Lehrer/-innen mussten weder einen Bus vorbestellen noch im Nachhinein Reisekosten abrechnen. So machen Ausflüge Spaß! Großes Lob an die Salzburger Verkehrsbetriebe!



Renate Sommer und Franz Schmiedbauer, 5161 Elixhausen