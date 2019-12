Gratis-Öffis: Warum nicht?

Der Bürgermeister glaubt nicht, dass mehr Bürger den öffentlichen Verkehr nützen, wenn er gratis wäre. In Tallinn, wo es Gratis-Öffis schon gibt, ist der Anteil des Individualverkehrs in der Stadt um 15 Prozent gesunken. Luxemburg rechnet sogar mit höheren Zahlen. Das Geld, das die Stadt Tallinn mehr in den Öffi-Verkehr investiert, kann sie bei Projekten für den Autoverkehr einsparen. In Zeiten des Klimaschutzes und des alltäglichen Verkehrschaos in Salzburg also kein schlechter Ansatz. Doch bei Citymaut, neuen Parkhäusern am Stadtrand und der Neutorsperre ist man gleich dagegen. Natürlich muss auch ein kostenloser Öffi Kriterien wie Schnelligkeit, Komfort oder Flexibilität erfüllen und da hakt es in Salzburg noch immer gewaltig. Es braucht radikale Veränderungen in Salzburg, doch ein neues Verkehrskonzept ist uns Herr Preuner noch schuldig.



Alexander Kozian, 5020 Salzburg