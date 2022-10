Gratisimpfung gegen Gürtelrose zur Entlastung des Gesundheitssystems

Das österreichische Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt. Damit es so bleibt, muss es aber auch finanzierbar sein. Um das sicherzustellen, ist die längst überfällige Umstellung auf Präventivmaßnahmen ein absolutes Muss.

Analog zur Bekämpfung der Coronapandemie, die durch geeignete Impfstoffe weitgehend in den Griff bekommen werden konnte, sollten auch für andere hochansteckende Viruserkrankungen kostenlose Impfungen angeboten werden.

So zum Beispiel gegen Gürtelrose (Herpes Zoster), die nicht nur äußerst schmerzhaft für die Betroffenen ist, sondern auch hohe Behandlungskosten und Spitalskosten verursacht. (Eine Gürtelrose-Impfung erfolgt in zwei Teil-Impfungen. Kosten je Teilimpfung 268 Euro) Wohl schon der letztgenannte Grund dürfte in Deutschland gewichtig genug gewesen sein, dass die Impfung beworben und kostenlos angeboten wird. Warum in Österreich die Impfung zwar beworben, aber nicht auch unentgeltlich ist, ist nicht nachvollziehbar. Angesichts der Tatsache, dass vom österreichischen Nationalen Impfgremium eine Impfung gegen Herpes Zoster ab dem 50. Lebensjahr empfohlen wird, sollten die Kosten für eine Impfung von der ÖGK und den einzelnen Versicherungsträgern zu deren eigenem Vorteil übernommen werden. Der Staat regelt alles bzw. die ÖGK, dieser Meinung bin ich nicht. Es darf auch ein Stück Eigenverantwortung gefordert werden. Jedoch wenigstens eine angemessene Beteiligung oder Teil-Rückvergütung der Kosten würde die Einladung zur Impfung verstärken und die teuren derzeit laufenden Werbespots rechtfertigen.





Zäzilia Ferner, 5580 Tamsweg