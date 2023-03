Gratiskindergarten doch nicht gratis?

Meine Enkelin besucht einen Kindergarten im Tennengau. Sie ist halbtags angemeldet und kann ab 7.30 Uhr gebracht und bis 12.30 Uhr abgeholt werden. An fünf Tagen pro Woche ergibt das 25 Stunden, die sie angemeldet ist. Wohlgemerkt wird sie nicht täglich um 7.30 Uhr gebracht, sondern auch mal später und meist um kurz nach 12 Uhr abgeholt, so wie es eben der Arbeitsweg meiner Tochter erlaubt.

Trotzdem ist der Zeitraum eben 7.30 bis 12.30 Uhr, in dem meine Tochter einen Zeitrahmen hat, sie zu bringen und dann noch den Arbeitsweg zurückzulegen, da sie 20 Stunden arbeitet. Nun wird in dieser - und wahrscheinlich in vielen anderen - Gemeinden ein neuer Tarif überlegt. Und zwar zahlt meine Tochter dann 48 Euro im Monat für die bisherigen 25 Stunden (zuvor waren es knapp unter 100 Euro), da das Land den Gratiskindergarten ja nur bis zu 20 Stunden fördert. Das heißt für die übrigen Stunden werden die Eltern von halbtags betreuten Kindern weiter ordentlich zur Kasse gebeten. Wo ist hier dann die Gratis-Halbtagesbetreuung und wo die Vereinbarkeit mit einem Beruf? 20-Stunden-Gratisbetreuung ist zu wenig, wenn man 20 Stunden in Teilzeit arbeitet, wie es eben viele machen.

Dieses Wahlzuckerl ist eben nur ein Wahlzuckerl, ein leeres (falsches) Versprechen.



Evelin Steindorfer, 5110 Oberndorf