Gratiskindergarten ohne Konzept als Wahlzuckerl

Sehr geehrte Frau Mag. Klambauer, wir, die jeden Tag an der Front stehen und schon lange weit über unseren Ressourcen arbeiten, die, die nicht einmal gefragt oder angehört wurden, dürfen jetzt Ihre Wahlwerbung im Kindergarten an die Eltern austeilen? Der Zugang zu kostenloser Bildung ist wichtig und sollte grundsätzlich so sein, aber dafür braucht es ein Gesamtkonzept und keine Wahlzuckerl.

Um qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit leisten zu können, sind gravierende Änderungen notwendig.

Planung, Dokumentation, Beobachtungen, Reflexionen und entsprechendes Bildungsmaterial braucht Zeit, die uns nicht ausreichend zur Verfügung gestellt wird. Es gleicht einer Betreuungs- und keiner Bildungsstätte, wenn man zu zweit oder gar alleine mit 25 Kindern einen Tag gestalten soll. Kinder mit sonderpädagogischem Entwicklungsbedarf fallen durch den Raster, weil weder Plätze noch qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Und dabei sind wir weit weg vom wissenschaftlich nachgewiesenen, sinnvollen Erwachsenen-Kind-Schlüssel. Eine wertschätzende und individuelle, bedürfnisorientierte Umsetzung ist kaum möglich. Kinder sind unsere Zukunft, wie soll das alles weiter gehen? Was verantworten Sie hier gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich und vor allem jedem einzelnen Kind gegenüber?

Wissenschaftliche Studien, wie etwa "The Heckman Curve", zeigen eindeutig, wie maßgeblich die Investition in unsere Kinder ist. Wir tragen eine große Verantwortung!

Dieses System wird, wenn sich nicht bedeutsam was ändert, kollabieren.



Kathrin Listl, 5722 Niedernsill