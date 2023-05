Gratisstromladen der Salzburg AG

Im SN-Lokalteil vom 13. Mai regt sich ein Gewerbetreibender auf ("Gratisstrom für E-Pkw regt auf"), dass unsere Salzburg AG als Werbeaktion in den nächsten Wochen an etlichen verschiedenen Ladestationsplätzen kurz Gratisladen anbietet. Klarerweise machen die das, um die verschiedenen Ladeplätze auch bekannt zu machen. Wer die Internet-Algorithmen kennt, weiß, dass Plätze, die von Autofahrern mehr frequentiert werden, auch in den Navi-Portalen vermehrt gefunden werden.

In den letzten Jahren, ist mir erinnerlich, gab es solche oder ähnliche Aktionen schon: Wo ist das Problem? Bis vor kurzem gab es prinzipiell Gratisstrom ohne Ladekarte bei etlichen Lidl-Filialen in Österreich, gedacht wohl für die Kunden mit Elektroauto. Da ich in Niederalm in der Nähe der Lidl-Filiale wohne, konnte ich das gut beobachten: Jedes Mal wenn ich vorbeifuhr (ich habe noch kein E-Auto), waren beide Ladekabel voll belegt. Seit einigen Wochen ist diese Ladestation aber kostenpflichtig und - was ist geschehen? Oft ist kein E-Auto an der Säule oder nur eines, von einem wohl gerade einkaufenden "echten" Kunden, die Gratisstrombezieher bleiben weg.

Fazit: Von einem Gewerbetreibenden erwarte ich mir zumindest ein bisschen Einblick in den Sinn und Zweck von Werbeaktionen, vor allem wenn sie zeitlich begrenzt sind. Oder geht es hier, wie heute leider so oft, nur ums Aufregen? Ich sehe das ganz entspannt und freue mich, wenn ich mir in Bälde ein gebrauchtes E-Auto kaufe. Ich lade es dann gerne an den Salzburg-AG-Stationen (man stelle sich vor: mit lokal erzeugtem Strom, der nicht wie der Diesel für meinen bisherigen Pkw meist aus einer beliebigen, meist radikal-islamistischen Diktatur inkl. Todesstrafe stammt), auch ganz ohne Gratisstrom.







Josef Kronreif, 5081 Anif-Niederalm