In den letzten Wochen wurde immer wieder über die Abschaffung von Gratistests für Ungeimpfte diskutiert. Es ist in Ordnung, ab November zumindest für die Wohnzimmertests Geld zu verlangen, jedoch ist es ein elementarer Bestandteil der Pandemiebekämpfung, dass sich Ungeimpfte kostenlos mittels PCR-Test in Testzentren testen lassen können. Ansonsten würden sich weitaus weniger Personen regelmäßig testen lassen, wodurch viele Infektionen unentdeckt bleiben würden.

Kilian Schiefer, 5082 Grödig