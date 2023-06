Gratulation dem Ausnahmesportler Novak Djokovic!

Mit seinem 23. Grand-Slam-Titel ist der Serbe Novak Djokovic nun in neue Dimensionen des Tennissports vorgestoßen. Er ist damit der größte Athlet aller Zeiten, der jedes Grand-Slam-Turnier mindestens dreimal gewinnen konnte. Auch wenn Djokovic zweifelsohne polarisiert und nicht viele Sympathiepreise gewinnen mag, kann man vor seinen beeindruckenden sportlichen Leistungen nur den Hut ziehen. Als einer der wenigen Spitzensportler bewies er auch abseits des Centercourts Rückgrat und blieb in der Coronakrise seinen Überzeugungen trotz großen öffentlichen Drucks treu. Immer wieder betonte der ,,Djoker'', dass er wegen der verweigerten Coronaimpfung in letzter Konsequenz auf die historische Chance verzichtet hätte, der nach Titeln beste Tennisspieler aller Zeiten zu werden, weil die Entscheidung über seinen eigenen Körper immer über solchen sportlichen Erfolgen stehen müsse. Respekt und herzliche Gratulation an den Ausnahmesportler Novak Djokovic!





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd