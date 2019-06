Am Wochenende vom 25./26. Mai habe ich eine Vorstellung des Circus Parschinski besucht: Ein Projekt der Volksschule Parsch, an dem alle Schüler der Schule beteiligt wurden. Die Leistungen der Kinder, die sie in den unverbindlichen Übungen "Circuskünste" erarbeitet hatten, waren wirklich beachtlich! Es ist in Zeiten wie diesen eine Wohltat, so ein erfolgreiches Projekt einer ganzen Schule zu sehen. Ich kann allen am Projekt beteiligten Kindern und Erwachsenen nur gratulieren!



Dr. Wolfgang Worliczek, 5020 Salzburg