Gratulation für das Experiment Handyfasten

Zum Experiment sieben Tage und Nächte Handyfasten im BG Nonntal, initiiert von der Deutsch- und Biologielehrerin Frau Theresa Stix: Erstmals Gratulation an alle Pädagogen und Schüler, die daran erfolgreich teilgenommen haben und ihr Smartphone nicht angerührt haben. Es wäre schön, wenn dies öfters wiederholt werden würde, vielleicht ein großer Ansporn, dass es auch "ohne" noch ein Leben gibt. Was nämlich viele Nutzer nicht in Betracht ziehen, ist jene Tatsache, dass der verfrühte und häufige Gebrauch von Smartphone und Co zu erheblichen Schäden, wie einer Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung, zur Suchtgefahr, zum Konsumzwang, einem Verlust der Privatsphäre, Cybermobbing, aber es auch zu gesundheitlichen Schäden durch die Dauerbestrahlung bei Mobilfunkanwendungen kommen kann.

Junge Menschen sollten hingegen mehr Zeit in der Natur, mit sportlicher und musikalischer Betätigung verbringen sowie dem Aufbau von sozialen Beziehungen widmen.

Würde man den zehn medizinischen Handyregeln der Wiener Ärztekammer mehr Aufmerksamkeit schenken, sollten Kinder und Jugendliche ein Mobiltelefon frühestens ab dem 16. Lebensjahr nutzen, wie auch die Kids von Bill Gates und Steve Jobs. Sie dürften gute Gründe gehabt haben.







Daniela Pichler, 5324 Hintersee