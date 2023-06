Gratulation für tolle Schulaufführungen

Ein Jahr lang wurde in der Privaten Mittelschule der Benediktinerabtei Michaelbeuern neben Unterricht, Schularbeiten, Tests und diversen Ausflügen für das Musical "Timerunner" geprobt, ehe es diese Woche zur Aufführung gelangte. Die Jugendlichen haben sich ihre Rollen selbst ausgesucht (Tänzer, Schauspieler, Bandmitglieder, Bühnenbildgestalter u. a.) und mit viel Engagement und Kreativität umgesetzt. In mehreren Ausführungen konnten Angehörige, aber auch Interessierte die Musicaldarstellungen bewundern.

Ein großes Lob an das Lehrerteam für die tatkräftige Unterstützung und Umsetzung. Es sei erwähnt, dass Inhalt, Choreografie und alle Lieder selbst komponiert bzw. in künstlerischer Eigenregie erschaffen wurden. Die Einnahmen gehen an die Schule, die sie zielgerecht einsetzt. Dank des Elternvereins und zahlreicher ehrenamtlich Tätiger konnte auch ein Buffet die Pause versüßen. Gratulation für diese tollen Aufführungen.



Ursula Kinz, 5114 Göming