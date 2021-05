Würde bei diesen Texten "Mobilität - Immer in Bewegung" (SN v. 31. 3.) kein Vermerk dabeistehen, dass es sich bei den Verfassern um Teilnehmer eines Jugend-Wettbewerbs handelt, so würde ich annehmen, dass es sich um professionelle Journalisten einer Qualitätszeitung handelt, deren Artikel zu Recht in den SN publiziert werden. Gratulation an Gewinnerin und Gewinner und ich hoffe, in Zukunft mehr von euch in den SN zu lesen.

Hubert Steidl, 1110 Wien