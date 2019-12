Gratulation zum Leitartikel

Sehr geehrter Herr Chefredakteur Perterer!

Zu Ihrem Leitartikel vom 24. Dez. 2019 gratuliere ich Ihnen in eigenem Namen und im Namen meiner Familie sehr herzlich! Sie haben das Wesentliche festgehalten und sind dennoch nicht im allgemeinen Gesumse so vieler Menschen stecken geblieben und haben sich nicht ergötzt im Gejammere. Obwohl sie einige Tatsachen aufgegriffen haben, gibt es dennoch eine frohe Botschaft am Ende Ihres Beitrages.

Mit den besten Wünschen für weitere besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, mit viel Gesundheit und Schaffenskraft sowie in der Hoffnung auf weitere positive, optimistische Artikel aus Ihrer Feder!





Günther Bernatzky, 5023 Salzburg