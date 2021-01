Gratulation zum Leitartikel

Sehr geehrter Herr Mag. Resch,

wunderbar, ich gratuliere zu Ihrem Leitartikel vom Samstag, 16. Jänner. Das war dringend notwendig, einmal so deutlich darauf hinzuweisen, dass in einer funktionierenden Gesellschaft jeder/jede nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten und Rücksicht zu nehmen hat auf die anderen. Das Recht auf Freiheit gilt nur so weit, als nicht die Freiheit der anderen dadurch beschnitten wird. Sonst herrscht in einer Gesellschaft Chaos und Rücksichtslosigkeit, jeder gegen jeden.



Univ.-Prof. Dr. Franz Schausberger,Landeshauptmann a. D., 5020 Salzburg