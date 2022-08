Grauen wird durch Waffenlieferungen verstärkt

Ich danke aufrichtig für die Ihrer sonstigen Blattlinie widersprechende Veröffentlichung des Beitrags "Doppelmoral und Interessen" von Gudula Walterskirchen in der Samstagsausgabe vom 30. 7. über die einseitige und überhebliche Einschätzung des Ukraine-Krieges seitens des sogenannten Westens. Ich habe den Weltkrieg noch einige Jahre mitgemacht, erinnere mich an Simmeringer Luftschutzkeller und das ganze Elend danach. Anstatt das Grauen durch immer neue Waffenlieferungen zu perpetuieren, könnte man einmal über die wortbrüchige, bedrohliche Ausdehnung der NATO bis an die russischen Grenzen reden.

Moral- und Friedensapostel USA, Land Of The Free And Brave, God's Own Country? Korea, Kongo, Vietnam, Cuba, Irak, Waffenlobby, Assange, Abortion... mir geht die virtuelle Tinte aus.

Wo bleiben übrigens meine Ostermarsch-Kollegen und vor allem -innen aus den 60ern?





Peter Mandl, 5026 Salzburg