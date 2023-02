Bei den deutschen Grenzkontrollen am Walserberg ist weiterhin kein Ende in Sicht. Das bayerische Staatsministerium betont, dass die Kontrollen erforderlich seien, weil der Außengrenzschutz der EU unzureichend sei. Warum kontrolliert Österreich dann seine Grenzen nicht? Wir sind auch von sicheren Drittländern umgeben und könnten also genau wie die Deutschen kontrollieren





Reinfried Haselsberger, 5630 Bad Hofgastein