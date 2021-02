Na bravo. Will ich, als im bayerischen Grenzgebiet wohnender Deutscher, meinen im österreichischen Grenzgebiet lebenden Lebenspartner besuchen, benötige ich einen negativen Coronatest, der nur gilt, wenn er in Österreich ausgestellt worden ist.

Pendler und Schüler genauso.

Da werden Grenzen wieder in den Köpfen einiger aktiviert, die in der Realität seit Jahrzehnten so nicht mehr existieren. Jedem EU-Bürger ist das elementare Recht verbrieft, sich in den Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (EU-Artikel 45, Absatz 1). Diejenigen Bürger, die sich auf dieses Recht verlassen haben, sind in der jetzigen Situation die Verlierer. Die Vorschriften in Bezug auf das Virus, AHA-Regeln ("Abstand + Hygiene + Alltagsmaske"), Ausgangsbeschränkungen etc. sind in beiden Ländern fast deckungsgleich.

Sicherlich gibt es auch Beschränkungen, diese gelten allerdings nur für das persönliche Verhalten. Vom Einzelfall losgelöste oder auf Generalprävention verweisende Begründungen sind nicht zulässig (EU-Beschränkungen Art. 27 Satz 2b).

In diesem Sinn ist es extrem unfair, diese Personengruppe mit denen zu vermischen, die sich nicht an die Regeln halten. Schon im ersten Lockdown, im Frühjahr 2020, sind die grenzüberschreitenden Dienste, Arbeitsverhältnisse, Schulen, Familien und Lebensgemeinschaften stark belastet und unverhältnismäßig beschränkt worden. Die Versprechen der Politiker, die Grenzen dürften nicht mehr geschlossen werden, sind vergessen. Die Grenzschließung durch die Hintertür ist geschehen!



Josef Koch, 83435 Bad Reichenhall