Grenzschließung zu Tirol

Offener Brief!

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder!

Sehr geehrter Herr Nachbar in Bayern!

Ich wohne im Bundesland Salzburg in der Republik Österreich und fühle mich von den Covid-19-Maßnahmen der Staatsregierung des Freistaates Bayern mehr oder weniger unmittelbar betroffen.

Ich erinnere daran, dass wir am 25. 2. 2021 den Jahrestag des ersten medizinischen Nachweises von Corona SARS 2, laut WHO Covid-19 in Deutschland haben. Nicht die Skigebiete in Österreich, sondern die Karnevalisten in Deutschland haben das Virus europaweit verbreitet. Der erste in Deutschland dokumentierte Fall war im Kreis Heinsberg im Westen von NRW an der niederländischen Grenze. Vielleicht sind ja die Holländer schuld? Hier übrigens von "Schuld" zu sprechen, erscheint mir reichlich infantil.

Die Bergbauern von Ischgl in Tirol haben das Virus mit Sicherheit nicht von Wuhan in China nach München gebracht, weil sie eher selten nach China fahren. Der sogenannte Superspreader von Ischgl war kein Österreicher, sondern vielmehr ein Wirtschaftsflüchtling aus Deutschland, der als Barmann des mittlerweile berühmten Lokals "Kitzloch" in Ischgl zahllose Infektionen in Europa ausgelöst hat.

Dass dann die Landesregierung des Bundeslandes Tirol vom Gesundheitslandesrat bis hin zum Landeshauptmann nicht richtig reagiert haben, sollte heute Allgemeinwissen sein. Auch die Bundesregierung der Republik Österreich war offensichtlich der Situation nicht gewachsen und es wurden Fehler sonder Zahl gemacht. Beide Regierungen stehen der CSU nahe und gehören zur gleichen Fraktion im Europäischen Parlament. Die Dimensionen haben wir damals alle nicht erkannt. Einzig ihr Erzfeind aus der SPD, Prof. Dr. Karl Lauterbach hat schon ganz am Beginn der Pandemie eindringlich gewarnt. Er wurde trotz seiner zweifellos vorhandenen Kompetenz und leidenschaftlich vorgetragener Expertise weder in Deutschland und noch viel weniger in Österreich ernst genommen.

Der erste dokumentiere Covid-19-Fall im Bundesland Salzburg war - soweit ich dies als Laie beurteilen kann - ein Arzt in Obertauern, Gemeinde Untertauern. Er wurde von einer deutschen Skitouristin aus Köln infiziert, die trotz eindeutiger Symptome zum Skiurlaub angereist ist. Untertauern liegt im Bezirk Sankt Johann im Pongau. Auch die Pongauer reisen eher selten nach Wuhan in China.

Wir stimmen sicher überein, dass das Virus via Deutschland nach Österreich exportiert wurde. Eigentlich war es, soweit erinnerlich, bei einem der Direktimporte aus China, so, dass ein chinesischen Arbeitnehmer in der Autoindustrie in Bayern u. a. einer der ersten Fälle in Deutschland war.

Ich wage zu bezweifeln, dass man mit "Grenzen dicht" eine Pandemie bekämpfen kann. Wäre es nämlich so einfach, hätten wir ja keine Pandemie.



Dr. Peter Masser, Richter des Bezirksgerichtes i. R., 5550 Radstadt