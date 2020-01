Grenzübergreifende Anreise mit dem ÖPNV

Auch dieses Jahr durfte ich wieder wie jedes Jahr sehr schöne Tage im verschneiten Pinzgau verbringen und die schöne Natur und die Gastfreundschaft genießen.

Der Tourismus in der Region ist sehr erfolgreich, gerade rund um den Pass Thurn. Leider wird auch der Verkehr jedes Jahr mehr und der Stau von Mittersill bis München ist programmiert. Auch sehr zum Leidwesen der einheimischen Bevölkerung, die für Erledigungen im Alltag nicht mehr vernünftig von A nach B kommen. Das müsste eigentlich nicht sein, ein Blick in die Autos im Stau zeigt, kaum ein Fahrzeug ist voll besetzt. Und im Prinzip reihen sich hauptsächlich Münchner (und Umland) Stoßstange an Stoßstange.

Auch bei uns hat ein Umdenken eingesetzt und wir würden gerne öfter das Auto stehen lassen und öffentlich anreisen.

Leider sind die Verbindungen von München in den Oberpinzgau nicht wirklich praktikabel, vor allem nicht für einen Besuch am Wochenende.

Gerade im Sommer ist eine Anreise für eine Bergtour in den Tauern ohne Auto kaum möglich. Dabei widersprechen sich ja der Gedanke, ursprüngliche Natur zu suchen und dann mit dem Auto die Luft zu verpesten und Straßen zu verstopfen. Gerade Salzburg hat im Gegensatz zu Tirol mit dem Nationalpark so ein tolles Konzept dieses schöne Land zu genießen.

Im Prinzip drängt es sich doch fast auf, die Anreise mehr auf ÖPNV zu verlagern. Wahrscheinlich benötigt es eine übergreifende Koordination auf Landesebene. Leicht zu realisieren wäre doch eine Nonstop-Busverbindung ab München nach Mittersill und weiter in die Tourismusorte, mit einer Taktung, die eine Anreise am Freitag Abend erlaubt. Auch am Sonntag Abend steht München wieder geschlossen bei Ellmau im Stau.

In Anbetracht der neuen Bauprojekte am Pass Thurn wird der Verkehr wohl eher zunehmen.

Wir wohnen seit Jahren in einer Pension auf einem Bauernhof und ich finde es schade zu sehen, wie die Diskussion um den Tourismus in der letzten Zeit kippt. Und als Gast möchte ich ja nicht das zerstören, das ich im Urlaub suche.

Vielleicht können Sie als Land Salzburg hier übergreifend koordinieren zwischen Gemeinden und Tourismusverbänden. Auch das Land Bayern müsste hier in gutnachbarschaftlicher Manier in die Pflicht genommen werden.

Ich würde mich freuen, bald von einem zukunftsfähigen Verkehrskonzept in der mir sehr ans Herz gewachsenenen Region hören dürfen. In diesem Sinne, nachbarschaftliche Grüße aus München!



Dr. Thomas Brandstätter, 81543 München