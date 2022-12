Grenzzäune - ein umstrittener Vorschlag

Bundeskanzler Karl Nehammer forderte die EU zur Finanzierung von Grenzzäunen an der Außengrenze auf, um die illegale Einwanderung zu unterbinden. Nicht alle Staaten sind mit diesem Vorschlag einverstanden, aber eine andere Lösung wird nicht angeboten.

Grenzzäune hemmen ein illegales Eindringen von Migranten in die EU. Sie erleichtern die Kontrolle und Registrierung der Migranten. Jedoch müssen Grenzzäune durch Sicherheitspersonal und technische Mittel überwacht werden. Ohne Kontrolle verlieren sie an Wirksamkeit. Erhöht wird die Effektivität durch Doppelzäune, wobei im freien Zwischenraum, motorisierte Patrouillen die Grenzüberwachung durchführen.

Laut Bundeskanzler Nehammer braucht nicht die gesamte EU-Grenze mit einem Zaun gesichert werden: "Es gibt Brennpunkte an bestimmten Grenzen. Derzeit haben wir die Brennpunkte Bulgarien-Türkei und Serbien-Ungarn. Technische Sperren kanalisieren den Druck und machen polizeiliches Handeln leichter."

Das Problem der Massenmigration können Zäune nicht vollständig lösen, solange es ein Wohlstandsgefälle gibt und sich Großmächte in die Angelegenheiten anderer Staaten militärisch einmischen. Mittelfristig müssten wirtschaftliche Existenzmöglichkeiten in den armen Regionen aufgebaut werden. Das soziale System in manchen europäischen Ländern wirkt auf Migranten wie ein Magnet.





Kurt Gärtner, 4600 Wels