Greta ist nicht überall bekannt

Sie schreiben, die 16jährige ist weltweit bekannt.

Ich war in 2019 in folgenden Ländern: Kenia, Korea, China, Japan, Indien, Malaysia und USA. Ich habe jeweils meine Mitarbeiter als auch Kunden und Lieferanten gefragt. Weder war Greta Thunberg noch die Bewegung Friday for future ein Begriff oder bekannt.

Leider wird hier in der deutschen und österreichischen Presse ein falsches Bild wieder gegeben. Das hilft nur den Kritikern und es bleibt ein fader Beigeschmack der Manipulation zurück.

Das Engagement für das Klima ist mehr als lobenswert und ich unterstütze es auch.

Leider ist das ganze eine große PR Aktion, die momentan nach hinten los zu gehen scheint (Hierzu gehört auch, dass fünf Menschen nach NY fliegen, und das Boot zurück zu bringen).

Und das alles auf Kosten einer 16jährigen.

Die geschäftlichen- und politischen Interesse liegen auf der Hand.

Ich finde das Thema Klimaschutz, sollte unterstützt werden, jedoch ohne diese ganze PR Maschinerie und ohne dass eine 16jährige dafür benutzt wird. Es ist ja in unser aller Interesse.

Franz Hinterecker, 5112 Arnsdorf