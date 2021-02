Griechenland steckt Milliarden in Rüstung

In den SN vom 28. Jänner wurde die Zahl von 2,32 Mrd. Euro genannt. Damit sollen 18 Französische Kampfflugzeuge gekauft werden. Weitere Anschaffungen im Bereich der Seestreitkräfte sind in der Bestellphase. Das griechische Militärbudget beträgt rund 6 Mrd. Euro und entspricht 2,4 % des Staatshaushalts. Dies ist für denkende Menschen nicht fassbar. Da gibt es unglaubliche Zustände, z. B. in den Lagern von Moria, Kara Tepe, von Hunger bis Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig bekommt die griechische Regierung Milliarden von der EU für die Versorgung von Flüchtigen. Wenn man davon ausgeht, dass rund 40.000 Flüchtlinge zu betreuen sind dann könnte mit dem Budget für Kampfflugzeuge für jeden Betroffenen 58.000,00 Euro bereit gestellt werden. Sind wir im Rahmen der politischen EU- Verpflichtungen blind oder gar debil?





Dietmar Kurz, 5020 Salzburg