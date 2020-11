Grippeimpfstoff vergriffen

Zum Leserbrief "Grippeimpfstoff überall vergriffen" von Herrn Blank in den SN vom 13. 11.: Den mehrfachen Klagen in Leserbriefen über vergriffenen Grippeimpfstoff kann ich mich nur anschließen. In Elixhausen prangte schon am ersten Verkaufstag ein "ausverkauft" Schild. Nachfragen über eventuelle Nachlieferungen erzeugten nur Unmut. Ich bin 79 Verwandte, (86 und 87) waren erfolglos in Bergheim.

Wäre interessant zu wissen, welche Stückzahlen in den jeweiligen Apotheken zur Verfügung waren, wenn schon am ersten Verkaufstag "ausverkauft" war. Wie erfolgte die Verteilung? Vormerklisten wurden jedenfalls in Elixhausen nicht geführt.

Man darf Chaos für die kommenden Corona-Impfungen erwarten. Fachleute sprechen von "logistischer Herausforderung" in diesem Zusammenhang.



Werner Viertbauer, 5161 Elixhausen