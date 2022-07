Großartige Hilfe für das weitere Leben

An die Abteilung Psychosomatische Tagesklinik (Salk), Leitung OA Dr. Martin Gruber mit Team: Uns, acht Frauen unterschiedlichen Alters und Krankheitsbilder wurde professionelle Hilfe durch fachliche Kompetenz, Empathie, Liebe zu Ihrem Beruf (Berufung!), Zeit, Verständnis uvm. zuteil. Die Psychologen/-innen, Therapeuten/-innen, Ärzte/-innen haben Großartiges geleistet und uns in knapp acht Wochen neue, positive Perspektiven für unser weiteres Leben mitgegeben. Nicht zu vergessen das Herz der Abteilung, Fr. Frauenschuh mit Frau Egger und Herrn Hochbrugger, die uns jeden Morgen mit einem liebevollen Lächeln und Hilfsbereitschaft empfingen und uns mit Zuversicht in den Tag begleiteten.

Die Patientinnen des Behandlungszyklus vom 25. 4. bis 24. 6. 2022 möchten Ihnen, Herr Dr. Gruber, zu Ihrem professionellen Team gratulieren und unseren herzlichen Dank und Respekt an Sie alle ausdrücken. Möge Ihr Einsatz noch vielen Menschen helfen.



Ayten K., Barbara T., Cathrin M., Denise M., Dorothea G., Evelyn E., Rachel A., Selma A., 5020 Salzburg