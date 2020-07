Ich möchte mich auf diesem Weg bei der Leitung der Salzburger Dommusik herzlich für das wunderbare Konzert bedanken, das wir am vergangenen Samstag im Dom hören durften. Gerade heuer, wo bei den Salzburger Festspielen die Semaine spirituelle wegfällt, ist man für so ein großartiges Konzert, das Musik vom Salzburger Hof brachte, sehr dankbar. Danke allen Mitwirkenden, danke Gerrit Stadlbauer, danke János Czifra. Das Konzert wird am Sonntag, dem 26. 7., wiederholt.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg