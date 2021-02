Großartiges UKH-Team

Am 6. Dezember kam ich wegen einer (für mich als medizinischem Laien) vermeintlichen Lappalie ins UKH. Nach drei Operationen und dreieinhalb Wochen Aufenthalt wurde ich am 31. 12. 2020 entlassen. Mittlerweile geht es langsam aufwärts, aber der Heilungsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen. In diesen mehr als zwei Monaten habe ich ein beeindruckend engagiertes Team kennengelernt, von der ärztlichen Leitung bis zum Zivildiener, der beim Bettentransport persönliche Anteilnahme zeigt, von den behandelnden Ärzten/-innen über die Krankenpflege bis zum Team der Nachbehandlung, nicht zu vergessen eine Gastronomie in Restaurantqualität. Herzlichen Dank für all die Aufbauarbeit und die immer gute Stimmung, wodurch der lange Genesungsweg für die Patienten/-innen erleichtert wird! Die Vorteile einer überschaubaren Organisationsstruktur haben sich deutlich gezeigt. Sie sollte als Vorbild für andere auch nach der Integration in die SALK erhalten bleiben.





Dr. Franz Heffeter, 5340 St. Gilgen