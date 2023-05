Große Autos nicht nur fürs Prestige

Zum Artikel: "Neuer Elektrogigant fährt jetzt auch in Salzburg" (SN, 2. Mai 2023):

Zum Sinn eines Pick-ups folgender Blickpunkt eines Users: Generell ist der Pick-up dzt. die einzige Möglichkeit, Transporte im KMU-Bereich mit bis zu 3,5 t Anhängelast zu bewerkstelligen. Die Busse, egal welcher Marke, welche auch von einigen Taxiunternehmen oder Mehrkindfamilien im Einsatz sind, haben lediglich eine bewilligte Anhängelast im Bereich zwischen 1600 und 2500 kg!

Nun wiegt der Anhänger selbst in Leichtbauweise schon um

1-1,5 t! Sollte nun ein Tiertransport anstehen, wo ein Tier (Rind oder Pferd) bereits etwa eine Tonne Eigengewicht hat, so muss man überlegen, mit welchem Zugfahrzeug man dies heute noch bewerkstelligen kann. Zu Auktionen oder zu Bewerben von Zuchtverbänden reist man mit mind. zwei Tieren an.

Der Gesetzgeber ist gut beraten, Autoherstellern, welche auch breitere, schwerere Autos herstellen, nicht ständig Prügel vor die Füße zu werfen. Wenn diese Art von Fahrzeugen nicht mehr verkauft werden darf (in Österreich), dann würden nur noch größere, schwerere Lkw mit höherem Verbrauch, egal ob Diesel oder Strom, mit mehr Eigengewicht auf unseren Straßen zum Einsatz kommen. Denn die Basis unserer Lebensmittel ist nun mal tierischen Ursprungs. Der Genpool wird bei Auktionen und Bewerben selektiert, erweitert und zugleich bewahrt.

Der Transport für Düngemittel, Saatgut, Futter und sonstiges wird nicht immer durch schwere Traktoren ausgeführt, sondern mit Pkw-Anhängern! Dafür braucht es Zugfahrzeuge mit Leistung!

Im Großen und Ganzen kaufen Personen so einen Wagen, die mit ihren Tieren sicher im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unterwegs sein wollen!



Doris Bernhofer, 5301 Eugendorf