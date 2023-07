Große Bedenken um Aushubdeponie in Strobl

Dass in Strobl eine völlig ebene Wiese durch Aushubmaterial begradigt werden soll, ist schon irritierend, dass hiefür keine UVP vorgeschrieben wird, noch viel mehr. Wo hier der Vorteil für den Grundbesitzer sein soll (außer vielleicht finanziell?), ist mir schleierhaft. Bei jeder Skipiste, jeder Seilbahn, jedem Golfplatz usw. wird eine solche vorgeschrieben und selbst Wiener Vereine können dagegen Einwände vorbringen. Bei jeder Bikestrecke wird die Landesumweltanwaltschaft beigezogen - wöchentlicher Besuch.

Bei einer Aushubdeponie kommt ein Mal jährlich ein Gutachter - alleine das ist schon ein Witz, der Bände spricht. Dieser sollte wenn schon, dann wöchentlich unangemeldet kommen müssen.

Dass die Zufahrtsstraße nicht Gegenstand der Verhandlung war, wurde von der Verhandlungsleiterin ausreichend zur Kenntnis gebracht. Eine Zufahrtsstraße, die so schmal ist, dass zwei Lkw fast in den Graben müssen, um aneinander vorbeizukommen, dass dort die Buslinien ständig verkehren, dass dies der ausgewiesene und so beschilderte Salzkammergut-Radweg ist, auf dem sich täglich Hunderte Radfahrer bewegen und Schulkinder zu den Haltestationen, ist nicht Gegenstand der Verhandlung. Ein schlechter Witz!

Bei Gegenverkehr von einem Pkw kann man einen Radfahrer definitiv nicht überholen, schon gar nicht, wenn eine ganze Gruppe Radfahrer vor einem herfährt. Dass es Staubentwicklung geben wird, soll durch Wassersprüh- bzw. Reinigungsanlagen verhindert werden. Klingt super, wird aber nicht verhindern, dass die Fahrbahn verschmutzt wird. Zusätzliche 100 Lkw-Fahrten täglich werden auch den Fahrbahnbelag dementsprechend schädigen. Der Brems- und Schaltvorgang der Lkw beim Bremsen und Beschleunigen schafft zusätzliche Lärmemissionen.

Eine Grundwasserbohrung wurde angeblich vorgenommen und alles sei in Ordnung. Wie tief wurde diese angelegt - fünf Meter? 20 Meter wären das Mindeste und nicht nur eine Bohrung. Durch diese exorbitante Bodenverdichtung werden sich der Grundwasserspiegel und das Sickerverhalten grundlegend ändern.

Dass auch keine schützenswerten Lebewesen gefunden wurden, wundert mich nicht, konnte doch niemand dort beobachtet werden, der solche Untersuchungen durchgeführt hätte.

Dass das Ganze über das Land Oberösterreich ohne Wissen der Gemeinde Strobl eingefädelt wurde, spricht für die Einstellung gewisser Schotterbarone. Erst kurz vor der Verhandlung sickerten dann einzelne Dinge durch. Im Anschluss daran ist eine Verlängerung der Genehmigung zu befürchten und schlussendlich eine Umwidmung in Gewerbegebiet.

Dass das Ganze mit der neuen EU-Renaturierungsrichtlinie in Einklang gebracht werden kann, scheint völlig ausgeschlossen. Schon deshalb ist das Vorhaben zurückzuweisen.

Walter Langenfelder, 5350 Strobl