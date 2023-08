Große Chance für Gaißau-Hintersee

Nun hat man sich also nicht dazu durchringen können, die geplanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Tunnelgruppe Werfen auf der Tauernautobahn (A 10) im Winter zu unterbrechen. Die Folgen für Tourismus und Seilbahnwirtschaft in den Gebirgsgauen sind dramatisch. Nur wenige Tagesgäste aus den umliegenden Städten Linz, Salzburg, München und Wels werden ihren Weg über die staugeplagte Route in die Skigebiete finden.

Wir haben aus den Krisen der vergangenen Jahre gelernt, wie wichtig es ist, auf Regionalität zu setzen. Das könnte die Sternstunde für die kleine Skischaukel in der Osterhorngruppe werden. Gaißau-Hintersee könnte sich nun gezielt als Familienskigebiet für Kinder mit günstigen Skipasspreisen und einer staufreien Anfahrt aus den umliegenden Städten präsentieren. Eine vernünftige und moderne Landesregierung muss am Fortbestand der Lifte interessiert sein.

Nun kann sich die neu gewählte ÖVP/FPÖ-Koalition erneut beweisen und ist gefordert, zusammen mit dem (wahrscheinlichen) neuen Betreiber ein Konzept auszuarbeiten, damit ein Liftbetrieb kommenden Winter möglich ist. Es stehen hier wieder einmal wertvolle Arbeitsplätze am Spiel!

Christoph Zaunmüller (Skilehrer), 5640 Bad Gastein