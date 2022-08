Große Energieabhängigkeiten

Zurecht wird die übergroße Abhängigkeit Österreichs im Energiesektor, speziell was das Erdgas aus Russland betrifft, heftig kritisiert! Nun, dem ist erstens durch mehr Diversität an Energieresourcen, zweitens durch (bisher blockierte) Nutzung von vorhandenen Energiequellen (z.B. Erdgas in NÖ), drittens durch den Ausbau von Wasser-, Wind- und Photovoltaik-Energie und schließlich viertens durch "Technologieoffenheit" bei Übergangs- und Unterstützungstechnologien (Gas, AKWs, Kohle) entgegenzutreten! Doch - erstaunlicherweise schafft man zum Beispiel durch die sehr einseitige Konzentration auf E-Autos usw. wieder neue Abhängigkeiten (seltene Erden, Batterien, Photovoltaik-Panels). Hat man immer noch nichts aus dieser Krise gelernt oder blockiert etwa eine "verbohrte" Ideologiesturheit diese Einsicht bzw. diesen Weitblick?





Manfred Waldner, 6166 Fulpmes