Große Hilfsbereitschaft nach Radunfall

Samstagmittag Familienradausflug, auf Höhe Kaltenhausener Steg in Neualm kommt mein Sohn zu Sturz und verletzt sich. Sofort leistet ein junger Mann vom Roten Kreuz Hallein, welcher mit dem Auto direkt hinter uns fuhr, fachgerechte Erste Hilfe. Die Bewohner der Häuser gegenüber bieten ebenfalls ihre Hilfe an und bringen Wasser zum Trinken. Die vorbeikommenden Autofahrer, Radfahrer und Fußgeher bleiben stehen und bieten ihre Hilfe an. Die Hilfsbereitschaft und das Mitgefühl, welches hier an den Tag gelegt wurde, war einfach überwältigend. Das zeigt mir, dass sich sehr viele Menschen noch um andere kümmern und behilflich sind. Vielen Dank an alle für die Hilfe.

PS: Mein Sohn wurde von der Rettung ins UKH gefahren, hier wurden drei Rippenbrüche festgestellt.

Nochmals vielen Dank an alle.

Erika Gabriel mit Sandra und Valentin, 5400 Hallein