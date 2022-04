Große Leistungen der Feuerwehr

In Zeiten von Pandemien und Kriegen vergisst man viel zu oft auf die positiven Dinge im Leben. Die positiven Dinge, die meist nicht in den Nachrichten erwähnt werden, aber doch unerlässlich sind. Viel zu selbstverständlich nimmt man Gesundheit, seine Liebsten und das eigene Dach über dem Kopf.

Wie schnell sich dieses Glück ändern kann, wurde uns am Donnerstag nach einem Brand bewusst.

Wenn man vor den eigenen vier Wänden steht, aus denen die Flammen emporsteigen, fühlt man sich hilflos. So hilflos, dass man über jede Rettung und Unterstützung dankbar ist. Uns ist an diesem Tag bewusst geworden, welch große Leistungen die Feuerwehr tagtäglich vollbringt, die viel zu selten erwähnt werden. Uns gegenüber wurde hier ein Einsatz gezeigt, welcher definitiv nicht selbstverständlich ist. Aus diesem Grund möchten wir uns hiermit ganz herzlich bei den Feuerwehren Hinterthal, Maria Alm und Saalfelden für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken.



Familie Mitteregger, Familie Schwaiger (Pension Reiterhof), 5761 Maria Alm