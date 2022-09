Große Pläne für die Andräkirche

Zu "Pläne: Lokal und Hotelsuite in Andräkirche" (SN vom 27. 8.):

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Loretto Gemeinschaft möchte die St. Andrä Kirche übernehmen und mit finanzkräftiger Unterstützung der Finanzkammer der Erzdiözese zu einer Event-Location umgestalten. Der Artikel schildert die Sorgen der kroatischen Gemeinde, die in dieser Kirche seit ca. 30 Jahren Heimat gefunden hat. Die Reaktionen auf den Artikel zeigen das Unverständnis, dass so viel Geld für eine kleine Gruppe von Gläubigen aufgebracht wird. Was sagt die Pfarre St. Andrä, in deren Eigentum die Kirche steht zu diesem Vorhaben? Darüber ist im Artikel nichts gestanden! Im Wirtschaftsleben spricht man von einer "feindlichen Übernahme" weiter im Osten Europas von einer "militärischen Spezialoperation". Unterm Strich ist das Ergebnis das gleiche. Mit finanzieller Unterstützung der Finanzkammer der Erzdiözese Salzburg soll eine Pfarrgemeinde ausradiert werden. Wehret den Anfängen. Heute ist es St. Andrä, morgen vielleicht schon eine andere Pfarre, die mangels Gläubigen oder Priester aufgelassen wird. Meines Erachtens darf dieser Prozess nicht durch eine Gruppe handverlesener Gläubiger, deren konservatives Gedankengut am liebsten den vorkonziliaren Zustand wieder herstellen möchte, betrieben werden. Dieser notwendige Zukunftsprozess muss von den Menschen ausgehen, deren Heimat diese Pfarrgemeinde ist. In den Vordergrund sind dabei die pastoralen Gesichtspunkte zu rücken. Finanzieller Druck zur Lenkung dieses Prozesses ist dabei unerwünscht.





Mag. Peter Bergmann, 5061 Elsbethen