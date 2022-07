Große Schienenprojekte in Städten sind ökologisch fragwürdig

Ich finde die Vertagung der Entscheidung über den S-Link gut. Auch in Graz werden gigantische S-Bahn-Träume verfolgt. In beiden Fällen fehlen klare verkehrspolitische Ziele. Trotz gewaltiger Investitionen soll weder in Graz noch in Salzburg der Pkw-Verkehr deutlich schrumpfen.

Da stellt sich die Frage, wer profitiert von diesen Mega-Projekten, wenn diese nur eine geringfügige Umschichtung bringen? Die Antwort ist klar, die Bauwirtschaft wird jubeln! Diese Branche ist sowieso viel zu mächtig und übt mit dieser Macht entsprechenden Druck auf Politiker und Gutachter aus. Solange diese Macht nicht gezügelt wird, wird auch die Bodenversiegelung munter weiter galoppieren.

Wer in Städten wirklich rasch eine ökologische Verkehrswende herbeiführen will, muss zu Maßnahmen greifen, die gute Verkehrsplaner schon lange propagieren:

1. Restriktionen (eta höhere Parkgebühren) im Pkw-Verkehr.

2. Dichteres Obus-Netz, kürzere Intervalle, mehr Busspuren, Vorrang bei den Ampeln.

3. Die Überland-Buslinien über die Stadtgrenzen verlängern, also aus den Radiallinien Durchmesserlinien machen. Takte und Netz verdichten.

4. Ein gutes Tarif- und Informationssystem. Das Nutzen einer Überland-Buslinie scheitert oft an der fehlenden Information.

Große Schienenprojekte in den Städten sind ökologisch fragwürdig. Bevor der erste Zug verkehrt, wird durch Baggereinsatz und Beton gewaltig viel CO2 erzeugt. Allein aus den Investitionen kann man erkennen, dass der Obus ökologisch unschlagbar ist. Ein Kilometer Obus-Oberleitung kostet maximal 1 Million Euro, 1 km Straßenbahn kostet 10 bis 20 Millionen, 1 km unterirdische S-Bahn kostet 50 bis 100 Millionen.

Die deutlich höhere Leistungsfähigkeit einer S-Bahn kommt kaum zum Tragen. Denn was ist schon eine starke Linie in 20 Jahren? Mit viel weniger Geld könnte ein starkes Bus-Netz in wenigen Jahren ein echter ökologischer Fortschritt sein.

Einige kleinere Projekte werden auch für die Bauwirtschaft anfallen, denn bei einigen Kreuzungen wird es klug sein, in die zweite Ebene zu gehen.

Politiker sollten sich endlich von den prestigeträchtigen Mega-Projekten verabschieden und dem Hausverstand folgen.







DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz