Große Zustimmung zur Verkabelung - oder?

Diese Zustimmung hängt aber von der Formulierung der Frage ab! Die große Zustimmung wird man bei der Frage erhalten: Möchten Sie, dass die Hochspannungsstromleitungen unter die Erde verlegt werden, damit keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen?

Schon geringer wird die Zustimmung sein, wenn etwas ausführlicher gefragt wird: Möchten Sie, dass breite Gräben für Kabel durchs Land gezogen werden, auch wenn das eine vielfach teurere Lösung als Freileitungen ist, dadurch erhöhen sich allerdings die Durchleitungskosten und damit der Strompreis? Beide Systeme beeinflussen das Landschaftsbild. Bei der Freileitung sind es die Masten, beim Kabel die Narben der Bodenverletzung, die auf der vollen Länge der Kabelleitung weithin sichtbar das Landschaftsbild zeichnen. Besonders schlecht schneidet das Kabel ab, wenn einmal die Leitung aufgegeben wird. Anders als bei einer aufgelassenen Freileitung wird die Narbe immer sichtbar bleiben und auf diesem gestörten Untergrund wächst zum Beispiel auf absehbare Zeit kein Hochwald.

Kaum Zustimmung wird die Frage ergeben: Möchten Sie, dass für einen so lebenswichtigen Dienst wie die ununterbrochene Stromversorgung ein noch nicht über einen längeren Zeitraum und große Strecken für so hohe Wechselstrom-Spannungen erprobtes System eingesetzt wird? Zwar wird es von Fachleuten als Stand der Technik bezeichnet, mangels Erfahrung ist die Sicherheit dabei aber nicht mehr als eine Vermutung. Auch beim Bau der ersten Atomkraftwerke wurde von den Fachleuten betont, wegen des hohen Standes der Technik sei nur in einer Million Jahren einmal ein Gau zu befürchten. Die Erfahrung zeigt, er kann auch ganz zu Beginn dieses wahrhaft langen, Sicherheitsgefühl weckenden Zeitraums eintreten.

Peter Schmidt, 5026 Salzburg