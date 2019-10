Wie wohltuend, wenn eine renommierte Tageszeitung ihre Titelseite, wie auch die Seiten 2 und 3 - wenngleich aus gegebenem Anlass - ausschließlich der Kultur widmet. (SN vom 11. Oktober 2019)

Hut ab vor diesem Mut, und Gratulation an die RedakteurInnen Hedwig Kainberger, Bernhard Flieher, Anton Thuswaldner und Florian Oberhummer, sowie in diesem Zusammenhang auch an Thomas Wizany für seine - wie immer - treffende Karikatur auf Seite 6.

Mag. Anna Maria Yvon, 3910 Zwettl