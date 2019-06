Großer Unsinn an der Glan

Erst ein großer Artikel und nun eine Randnotiz! Nun wird also der große Unsinn an der Glan doch umgesetzt!

Die dreißig Birken werden gefällt, der Weg völlig unnötig verbreitert und als Ausgleich werden 15 Bäumchen gepflanzt! Wie wäre es wenn Frau Berthold den detaillierten Plan vorstellt, bevor Tatsachen verbrochen werden.

Schon mal was von "Gespräch mit dem Bürger" gehört!

Die Politiker wundern sich über die politische Resignation und dem Fernbleiben von den Wahlurnen! Hier ist erneut ein Grund für die rote Karte!





Dipl.oec.univ. Harald Labbow, 5020 Salzburg