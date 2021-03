Großes Dankeschön und Lob

Anfang Jänner bekam meine Mama die Diagnose bösartiger Hirntumor. Ein absoluter Schock für die gesamte Familie. Es ging dann alles ganz schnell. Aufnahme im Krankenhaus, viele anstrengende und aufwendige Untersuchungen, eine Operation mit einer überaus beeindruckenden Leistung der Neurochirurgen. Es folgten viele Stunden voller Angst und Sorgen, vieler Tränen und trotzdem gaben wir die Hoffnung niemals auf.

Mittlerweile ist es wie ein Wunder, dass es unserer Mama so gut geht und eine Entlassung bevorsteht. Wir möchten uns hiermit bei allen bedanken, die uns auch viele Herzenswünsche erfüllt haben.

Herzlichst danke an Dr. Puttinger (Hausarzt), alle Ärzte, Schwestern, Therapeuten der Neurologie, Neurochirurgie, Intensiv CDK, AGR/ORTHO 4. Stock, Krankenhaus Braunau, Radiotherapie-Bettenstation, dem gesamten Team der Onko und Strahlentherapie der SALK, den Rettungssanitätern, die unsere Mama immer wieder sicher ans Ziel brachten, die sehr netten Träger, die immer so freundlich sind und ein offenes Ohr haben, für das gute Essen und die vielen guten Taten, Gesten und tröstenden Worte.

Vielen vielen Dank an alle für die großartige Leistung.







Edith Fischereder-Pinter mit Familie, 5110 Oberndorf