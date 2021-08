Großes Lob an die Landesklinik Hallein

Anfang dieser Woche unterzog ich mir in der Landesklinik Hallein der PMU Uniklinikum Salzburg eine Portexplantation. Mit diesen Zeilen möchte ich mich für die großartige Behandlung bei Herrn Doktor Forsthuber und seinem Team und bei allen Krankenschwestern für die musterhafte Betreuung herzlich bedanken. Selbst am nächsten Tag nach meiner Entlassung aus der Klinik gab es noch einen Anruf, ob alles in Ordnung sei und ob es mir gut gehe. Hier kann man nur von einer beispielhaften Betreuung von Patienten sprechen und nochmals ein volles Lob und Dankeschön aussprechen.



Gerwald Tometschek, 5020 Salzburg