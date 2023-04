Großes Lob für das EU-Pilotprojekt

Zum Artikel über die Pflegeunterstützung für pflegende Angehörige in 32 Salzburger Gemeinden (17. 4.): Endlich! Unschätzbar hilfreich und unterstützend, wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird. Die Verzweiflung der Angehörigen ist groß, wenn oft von einem Tag auf den anderen so ein Fall eintritt.

Eine Ansprechperson in der Gemeinde zu haben, die kompetent bei allen Fragen zur Seite steht - man weiß in so einer Situation oft gar nicht, wo man anfragen soll und an welche Stelle man sich wenden soll.

Ganzheitlich auf die betreuende Person schauen und die Angehörigen unterstützen - welch eine wertvolle Hilfe! Eigentlich selbstverständlich, aber, da es ein Pilotprojekt ist, noch immer nicht Realität.

Das ist momentan ein von der EU finanziertes Projekt, dessen Finanzierung Ende 2024 ausläuft - und was dann?

Es wird Zeit, dass Bund und Land Geld in die Hand nehmen, um die Menschen in so schwierigen Situationen zu unterstützen. Denn bisher verzweifeln viele Familien in so einer Situation ohne kompetente Ansprechpartner vor Ort.



Friederike Wakolbinger, 5071 Wals