Großes Lob für das Hilfswerk Hallein

Ich möchte auf diesem Wege zum Ausdruck bringen, welchen großen Respekt ich gegenüber den extramuralen Pflegekräften in unserem Land habe.

Meine Mutter wird seit einigen Jahren vom Hilfswerk Hallein von der Pflege, von der Haushaltshilfe und Essen auf Rädern betreut.

Nun ist sie vor einigen Wochen, trotz Dreifach-Impfung, an Corona erkrankt, hat es aber mit mildem Verlauf gut überstanden. Auch in dieser Zeit war es kein Thema, meine Mutter weiter zu versorgen. Schutzmaßnahmen kenne ich selbst aus meiner Tätigkeit als Diplom-Gesundheitskrankenpflegerin zur Genüge. Umso mehr war ich überrascht, wie schnell die zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt wurden und unter den erschwerten Bedingungen weitergearbeitet wurde.

Auf diesem Wege möchte ich mich nochmals für die aufopfernde Pflege in so schwierigen Zeiten, vor allem bei Sr. Petra und allen, die mithelfen, dass es meiner Mutter sowohl physisch als auch psychisch gut geht, bedanken. Machen Sie so weiter. Ohne Ihre Hilfen würden wir Angehörige es nicht schaffen.



Angela Bayer, 5400 Hallein